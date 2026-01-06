Activa alcaldesa Biblioteca Móvil

La alcaldesa Nataly García Díaz, puso en marcha la mañana de este lunes el programa municipal "Biblioteca Móvil", donde el objetivo principal es acercar más de 300 libros a niñas y niños del municipio, fomentando la lectura, el aprendizaje y la imaginación.

Con la Biblioteca Móvil que recorrerá las escuelas primarias, niñas y niños podrán disfrutar de una buena lectura, y es una de las primeras actividades del año 2026, porque los pequeños estudiantes se lo merecen.

García Díaz, destacó que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Gobernador Américo Villarreal Anaya, hacen hincapié en que la educación es primordial, por lo que siguiendo el ejemplo de un gobierno humanista este nuevo año, trabajaremos más fuerte para que la educación y la cultura lleguen a cada rincón de Díaz Ordaz.

La alcaldesa estuvo acompañada de la directora de Casa de Cultura Neptali Treviño González durante la presentación de este programa municipal.



