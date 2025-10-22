Alertan por víboras

La Dirección de Protección Civil del municipio alertó sobre el avistamiento de víboras en sectores enmontados del municipio, por lo que se hizo la recomendación de tener la debida precaución.

Uno de los avistamientos más recientes se reportó en la calle Alijadores de la colonia Industrial y aunque personal de la dependencia no pudo localizarla, se reiteró el llamado a los vecinos para tener cuidado.

Importancia de la colaboración ciudadana