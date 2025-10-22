Alertan por víboras

Alertan por víborasUno de los avistamientos más recientes se reportó en la calle Alijadores de la colonia Industrial
La Dirección de Protección Civil del municipio alertó sobre el avistamiento de víboras en sectores enmontados del municipio, por lo que se hizo la recomendación de tener la debida precaución.
Uno de los avistamientos más recientes se reportó en la calle Alijadores de la colonia Industrial y aunque personal de la dependencia no pudo localizarla, se reiteró el llamado a los vecinos para tener cuidado.
Importancia de la colaboración ciudadana
Este suceso pone de manifiesto la importancia de la colaboración ciudadana en la identificación y manejo responsable de fauna silvestre, especialmente en zonas habitacionales, ya que, de acuerdo con las nuevas regulaciones, se debe trasladar al animal a un sitio donde no represente un peligro mayor, evitando su sacrificio.
