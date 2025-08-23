Avanzan trabajos de pavimentación

De manera rápida avanzan los trabajos de pavimentación de la calle Quinta en el tramo entre las calles Vicente Guerrero y Plutarco Elías Calles frente al Tejano Ball Room, donde se aplicará pavimento asfaltico, cerrando un circuito inteligente para conectar este sector con la avenida principal Miguel Hidalgo.

Al momento, ya se han realizado los trabajos previos de apertura de caja, relleno y compactación.

La alcaldesa Nataly García Díaz, reiteró el compromiso de continuar realizando gestiones para la ampliación, mejoramiento y rehabilitación de vialidades para una circulación más segura.

"Gracias a la confianza de las y los vecinos, seguimos transformando juntos nuestro municipio con obras que elevan la calidad de vida y dan una mejor imagen a nuestra ciudad, cumpliendo nuestro compromiso con nuestra gente de Díaz Ordaz"

Finalmente pidió a los automovilistas circular con precaución por las áreas donde se realizan este tipo de labores, y agradeció su comprensión por las molestias que se ocasionan durante su desarrollo.