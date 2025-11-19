Llevan los servicios públicos a colonias

Una intensa y productiva jornada de trabajo se llevó a cabo este día, durante la cual el Gobierno Municipal realizó cuatro audiencias públicas destinadas a acercar los servicios municipales a las familias del área rural, contando con el apoyo del DIF Díaz Ordaz.

La alcaldesa Nataly García Díaz agradeció el cálido recibimiento por parte de las y los delegados, así como de las y los vecinos de los Ejidos Marte R. Gómez, Buenavista, Miguel Hidalgo y del Poblado Luis Echeverría, quienes participaron activamente en estas actividades comunitarias.

¿Qué servicios se ofrecieron en las audiencias públicas?

Durante las audiencias se entregaron despensas, fórmula láctea, lentes y medias de compresión, además de ofrecer diversos servicios gratuitos como corte de cabello, vacunación, revisión de presión arterial y niveles de glucosa, así como información de distintas direcciones municipales.

"Estamos comprometidos con ustedes para ser un gobierno cercano, y en cada visita nunca llegamos con las manos vacías, como agradecimiento al apoyo que nos han brindado", expresó la alcaldesa.

¿Cuál es el impacto de estas acciones en la comunidad?

El Gobierno Municipal destacó que estas acciones son posibles gracias al trabajo en equipo y la coordinación de las distintas áreas. La alcaldesa reconoció de manera especial el apoyo de las y los integrantes del H. Cabildo, del DIF Municipal, de las direcciones, así como de los equipos de Bienestar y Atención Ciudadana, cuyo esfuerzo conjunto ha permitido avanzar en la transformación del municipio más joven de Tamaulipas.