Supervisa Nataly obra de clínica

La presidenta municipal Nataly García Díaz realizó una visita de supervisión a la obra de construcción de lo que será la Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE, destacando el avance puntual de los trabajos, los cuales se desarrollan conforme al cronograma establecido y cuya inauguración se prevé para el mes de diciembre.

Durante su recorrido, la alcaldesa subrayó la importancia de esta obra, que brindará atención médica de calidad a más de 2 mil derechohabientes del municipio, así como a familias de toda la frontera grande de Tamaulipas, marcando un antes y un después en el acceso a servicios de salud en la región.

"Me da mucho gusto ver que nuestra gente ha sido empleada en esta obra, formando parte de la historia de la construcción de lo que será la primera edificación de este tipo en el país", expresó García Díaz.

Asimismo, reconoció el apoyo invaluable de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y del director general del ISSSTE, Dr. Martí Batres Guadarrama, a quienes agradeció por hacer posible este proyecto que calificó como un acto de justicia social para los derechohabientes de la región.