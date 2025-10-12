Participa alcaldesa en foro de mujeres

La alcaldesa Nataly García Díaz, presidió la Asamblea de Mujeres, "Voces por la igualdad y contra las violencias", en un espacio de escucha y participación donde mujeres de Díaz Ordaz, Reynosa, Camargo y Miguel Alemán compartieron sus propuestas para un país más justo y libre de violencias.

"Con esta asamblea, continuamos tejiendo lazos con las presidentas de los municipios vecinos para dar seguimiento a este programa que impulsa nuestra primera Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Secretaría de las Mujeres que preside Citlalli Hernández Mora".

La alcaldesa agradeció la participación de nuestras mujeres que atendieron la invitación para esta Asamblea, y el acompañamiento de la Presidenta de Camargo Ernestina Perales, un especial agradecimiento por su apoyo a Montserrat Arcos Velázquez Directora de Vinculación de la Secretaría de las Mujeres del gobierno de México, a la Lic. Marcía Benavides Villafranca, Directora General del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, Anahí Obregón del IMM, y a todas quienes hicieron posible este importante evento.

Durante la asamblea se hizo entrega de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, además de información de otras importantes políticas de bienestar para las mujeres.