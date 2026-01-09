Activan descuentos en pago del predial

El Gobierno Municipal de Gvo. Díaz Ordaz, encabezado por la Lic. Nataly García Díaz, te invita a ponerte al corriente o realizar el pago de tu Impuesto Predial durante este mes de enero, y aprovechar el 15% de descuento por pronto pago que está disponible para todos los contribuyentes.

Recuerda que, al cumplir con tu obligación fiscal, contribuyes directamente a las mejoras de tu comunidad, como la pavimentación, bacheo, alumbrado público, saneamiento y muchos otros servicios que benefician a nuestro municipio.

Descuentos especiales para grupos vulnerables

Además, el Gobierno Municipal ha dispuesto descuentos especiales para pensionados, personas con capacidades diferentes y adultos mayores, para que todos puedan beneficiarse de este incentivo.

Premios para contribuyentes cumplidos en Gvo. Díaz Ordaz

Como agradecimiento a los contribuyentes cumplidos, se rifarán un Iphone 17, un minisplit y una lavadora, el primero de abril de este 2026, al momento de hacer tu pago se te entregará un boleto para la rifa "Tu Predial te Premia".

Para realizar tu pago, dirígete a la oficina de Catastro, ubicada en la Presidencia Municipal, donde recibirás la atención necesaria para efectuar tu contribución.