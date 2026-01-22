Entregan tarjetas de la Beca Universal

La alcaldesa Nataly García Díaz, presidió la entrega de las tarjetas de la Beca Universal "Rita Cetina" para alumnas y alumnos de nivel secundaria, beneficiando a 120 familias más en el municipio, evento que se llevó a cabo en el Vivero.

"Con estas acciones impulsadas por el Lic. Andrés Manuel López Obrador y con la continuidad de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, seguimos avanzando en el objetivo de la Cuarta Transformación: reducir la brecha de desigualdad y generar oportunidades reales para que nuestras y nuestros estudiantes continúen con su formación".

¿Qué beneficios trae la Beca Universal Rita Cetina?

Por primera vez, niñas y niños de todos los niveles educativos cuentan con una beca por igual, reconociendo que cada estudiante tiene necesidades distintas y realiza un esfuerzo invaluable para salir adelante.

Acciones de la autoridad en apoyo a la educación

García Díaz, agradeció el apoyo del coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León, de la coordinadora estatal Nadia Ochoa, así como de Alexander Bolaños, por sumar esfuerzos para que nuestras niñas y niños cuenten con este respaldo económico que fortalece su educación y su futuro.

Compromiso con la educación en Tamaulipas

También reiteró el compromiso de seguir trabajando para que la educación sea siempre una prioridad en el municipio más joven de Tamaulipas.