Entregan apoyos a los ganaderos

La alcaldesa Nataly García Díaz presidió esta mañana el evento de entrega de apoyo a ganaderos y capacitación sobre el gusano barrenador, dando cumplimiento a un compromiso más con recursos recaudados por concepto del impuesto predial.

Esta entrega de cinco mil pesos en efectivo y un kit con medicamentos contra el gusano barrenador a cada productor, es una medida preventiva para prevenir la propagación de esta plaga. Los medicamentos fueron adquiridos en negocios locales para fortalecer la economía local.

¿Qué ocurrió?

Acompañaron a la alcaldesa, el Subdelegado de planeación y desarrollo rural Iván Roberto Ochoa, representante del Ing. Román Garza Infante, Titular de la oficina de representación de la entidad federativa Tamaulipas, el encargado del Sader Ing. Martín García Trejo, el inspector de ganadería Mvz Homero Contreras Castillo quien se encargó de dar una capacitación a los ganaderos para el combate al gusano barrenador, el Ing. Jaime Chavana Rubalcava de desarrollo rural municipal y funcionarios estatales y municipales.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La alcaldesa Nataly García Díaz destacó la importancia de esta entrega como parte de un esfuerzo continuo para apoyar a los productores locales y combatir la plaga del gusano barrenador, que afecta a la ganadería de la región. La capacitación proporcionada por expertos busca equipar a los ganaderos con las herramientas necesarias para enfrentar este desafío.

