Reitera alcaldesa compromiso con las y los maestros

En el marco de la salutación del año nuevo, docentes, administrativos y personal de apoyo de la zona escolar 143 rural, disfrutaron de un ameno y alegre convivio, que fue el espacio perfecto para la celebración del cumpleaños de la Jefa de Sector 02 primarias Reyna Cruz Rodríguez Vega.

En el evento, estuvieron presentes como invitados especiales la presidenta del DIF Lic. Nallely García Díaz, y el director de finanzas Luis Eduardo Rodríguez Rivera en representación de la alcaldesa Nataly García Díaz.

En su mensaje a nombre de la alcaldesa, Rodríguez Rivera reiteró el compromiso con las maestras y los maestros para brindar el apoyo a las escuelas permitiendo mejores entornos y ambiente sano para el desarrollo de las habilidades de los estudiantes.

El Supervisor de la zona 143 rural Francisco Sánchez Ruiz, agradeció a la alcaldesa Nataly García Díaz por todos los apoyos recibidos, además de refrendar el compromiso de seguir trabajando en unidad con el gobierno municipal en esta área tan importante como es la educación.

Por su parte la jefa de sector Reyna Cruz Rodríguez Vega, agradeció el gesto que tuvieron para festejar su cumpleaños, señalando sentirse bendecida y amar el detalle que tuvieron con ella a pesar del poco tiempo que lleva el frente de su encomienda en la frontera grande de Tamaulipas.

"Trabajemos juntos por el bienestar de nuestros niños, y sigamos transformando la educación"-finalizó.