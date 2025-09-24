Destacan estudiantes en encuentro deportivo

Excelentes resultados obtuvieron alumnos del COBAT 09 "Ramiro Iglesias Leal" en su participación en la etapa intrazona del Encuentro Estatal Deportivo 2025 que se llevó a cabo en la Ciudad de Reynosa.

La Directora del plantel Lic. Claudia del Carmen Peña Villa dijo que los alumnos y alumnas participaron de manera muy activa, dejando en alto el nombre de la escuela en la disciplina de Atletismo, donde obtuvieron excelentes resultados.

Jesús Alejandro Sánchez Escanamé obtuvo el 1er lugar en 100m varonil, Gissel González Guzmán 1er lugar en 100m y 200m femenil, Javier Ramírez Mireles 2º lugar en 200m varonil, Jesús Alejandro Sánchez Escanamé 3er lugar en 200m varonil.

En lanzamiento de bala femenil, Ángela Itzel Treviño de Hoyos obtuvo el 3er lugar, Óscar Adrián González Medina 1er lugar en lanzamiento de bala varonil y Juan Eduardo de Anda Delgado 3er lugar en lanzamiento de disco varonil.