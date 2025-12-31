Desazolvan red de alcantarillado

Con la intención de mejorar el servicio y evitar la fuga de aguas negras, personal de la Comapa continua realizando trabajos de desazolve en la red de alcantarillado en la cabecera municipal.

Estas acciones, se atienden en diferentes puntos estratégicos, con el apoyo del camión Vactor, con el objetivo de mejorar el flujo y prevenir obstrucciones en las tuberías.

Se recordó a la ciudadanía la importancia de no tirar grasas ni aceites en el drenaje sanitario, ya que, especialmente en temporada de bajas temperaturas, estas sustancias se solidifican y provocan taponamientos que afectan el correcto funcionamiento de la red.

Los trabajos continuarán en distintos sectores, reafirmando el compromiso de mantener un sistema de drenaje eficiente y en óptimas condiciones.

La Gerencia General, agradecemos su colaboración e invitamos a los usuarios a mantener al corriente el pago de su servicio, lo que nos permite seguir trabajando para brindar una mejor atención a la comunidad.

Finalmente se envió un mensaje para desear a la comunidad en general un fin de año lleno de paz y salud, y un dos mil veintiséis de gran prosperidad.



