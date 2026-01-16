Presidenta pone en marcha programa ´Vida Saludable´

Como parte de los compromisos del gobierno municipal 2024-2027 que preside la alcaldesa Nataly García Díaz para cuidar y promover la salud en los estudiantes, este miércoles se puso en marcha el programa de estrategia nacional "Vida Saludable" promovido por la presidenta de México Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Qué es el programa Vida Saludable?

La escuela primaria Elisa Guerra de Olloqui fue la sede del arranque de este programa que tiene el propósito de contribuir a garantizar bienestar y salud de niñas y niños mediante la promoción de hábitos saludables.

Detalles sobre la implementación en escuelas

El titular del CREDE VI Joel Eliud Araguz Loredo, dijo que esta jornada que se aplicará en todas las escuelas primarias de la región Ribereña del 13 al 1 de enero.

Acciones del CREDE VI en la región Ribereña

Este programa consiste en cuatro estaciones: dos fijas de salud visual, peso y talla, y dos rotativas: salud bucal y hábitos de la salud, donde participa un equipo multidisciplinario, formado por personal del CREDE, DIF y el sector salud.