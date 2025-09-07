Fortalece Díaz Ordaz su parque vehicular

Dos nuevas unidades de fuerza motriz recibió el Gobierno Municipal 2024-2027 que preside la Alcaldesa Nataly García Díaz, las que vienen a sumarse al parque vehicular que se logrado reunir luego de las gestiones realizadas ante funcionarios del vecino país.

La Alcaldesa Nataly García Díaz, resaltó que gracias a la generosidad del Mayor de McAllen Texas Javier Villalobos, y el superintendente de los puentes internacionales de McAllen, Juan Olaguibel, se recibieron en donación dos camionetas pick up.

Agregó que estas dos camionetas, vendrán sin duda alguna a fortalecer el parque vehicular.

Con esto, el municipio ya cuenta con 16 vehículos, entre camiones de bomberos, ambulancias, unidad de ataque rápido, camiones de volteo, barredora y camionetas,

Un agradecimiento por este gran apoyo y confianza externó García Díaz, reiterando el compromiso de seguir sirviendo a la comunidad Díazordacense.