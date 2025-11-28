Revisan gastos de la Comapa

La alcaldesa Nataly García Díaz en su calidad de presidenta honoraria, presidió esta mañana la Octava Reunión Ordinaria del Consejo de Administración de la Comapa.

Reafirmando el compromiso con la transparencia y el correcto manejo de los recursos, durante esta reunión se dio un nuevo avance en acciones clave para el beneficio de la comunidad, presentando el informe financiero del tercer trimestre de la cuenta pública 2025, acciones estratégicas para el mejoramiento del servicio y políticas comerciales del organismo operador.

¿Qué se discutió en la reunión?

En esta misma reunión, se validaron por mayoría los nombramientos de Aimé Barrera Pineda como Gerente General; como Subgerente del Ing. Esteban Solís López; Ing. Anacarmen Tirado Rodríguez como titular de Transparencia y Pagos y Roberto Rosas Segundo como encargado de la oficina de Congregación Valadeces.

La alcaldesa, agradeció la participación de los funcionarios de las Secretarías de Recursos Hidráulicos y Salud, el representante del diputado, Sergio Ojeda, Eleazar García Ríos; la Gerente General del Organismo Operador, Aimé Barrera Pineda, así como la presencia de los integrantes del consejo, quienes con su asistencia demostraron su compromiso y apoyo a esta importante institución.

¿Cuál es la importancia de estos nombramientos?

Los nombramientos realizados en la reunión son fundamentales para asegurar una gestión eficiente y transparente en la Comapa. La participación activa de los funcionarios y representantes demuestra un compromiso con el desarrollo y bienestar de la comunidad.