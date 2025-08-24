Impulsa seguridad y paz la base militar de Cd. Mier

La alcaldesa de Díaz Ordaz Nataly García Díaz, acompañó al gobernador del estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, y al comandante de la Guardia Nacional, General Hernán Cortés Hernández, en la inauguración de las nuevas instalaciones del Regimiento de la Guardia Nacional en Ciudad Mier.

Al evento asistieron también las presidentas municipales de Ciudad Guerrero, Ciudad Mier, Camargo, Díaz Ordaz, así como el alcalde de Miguel Alemán, además de altos funcionarios estatales y federales.

A través de sus redes sociales, la Alcaldesa Nataly García Díaz destacó que este es un gran paso para fortalecer la seguridad y consolidar la paz en la región, reiterando su compromiso de seguir trabajando con cercanía y amor por la gente de Díaz Ordaz.