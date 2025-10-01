Tamaulipas

Inaugura Nataly pavimentación

Alcaldesa dio el banderazo de arranque para abrir a la circulación la calle Quinta
  • Por: Francisco Valdivia
  • 01 / Octubre / 2025 -
Alcaldesa Nataly García Díaz inauguró la pavimentación de la calle Quinta entre Guerrero y Plutarco Elías Calles.

Continuando con el impulso a vialidades más ágiles y seguras, la alcaldesa Nataly García Díaz inauguró este lunes la pavimentación de la calle Quinta en el tramo entre las calles Plutarco Elías Calles y Vicente Guerrero.

Acompañada de funcionarios y vecinos del sector, la alcaldesa dio el banderazo de arranque para abrir a la circulación esta importante arteria, logrando un gran avance para cerrar un circuito inteligente al conectar el sector oriente con la avenida Hidalgo y la calle Octava.

Como parte de las mejoras en esta calle, además de la pavimentación se realizó la reposición con tubería de PVC de la red de drenaje y agua potable para beneficio de todos los vecinos de este sector.

Los vecinos, agradecieron esta obra que sin duda alguna vendrá a ser de gran beneficio y mejorará la circulación en este sector.

