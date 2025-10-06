Inaugura Nataly reparación de pasto sintético

La alcaldesa Nataly García Díaz inauguró esta mañana la reposición del pasto sintético en la cancha de fútbol rápido del Vivero. Acompañada del secretario de Ayuntamiento Joselino Grosso Espinoza, el director de deportes Alfredo Rosales, integrantes del H. Cabildo, funcionarios municipales, madres de familia y pequeños deportistas, la alcaldesa dio la patada inicial acertando el tiro a gol, quedando inaugurada de manera oficial esta obra de beneficio colectivo. 'Para que nuestros niños, jóvenes y adultos deportistas cuenten con una cancha más segura minimizando el riesgo de accidentes, realizamos esta y otras obras de mejoramiento de espacios deportivos, gracias a la confianza de los contribuyentes que cumplen con el pago del impuesto predial. ¡Cuidemos nuestros espacios para tener un entorno bonito y seguro para las prácticas deportivas! Gracias también al gran equipo de la Dirección de Deportes por su labor! Con espacios seguros y un entorno sano, seguimos avanzando en la transformación de nuestro municipio, orgullo nacional y estatal en todo tipo de deportes!