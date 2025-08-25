Llevan audiencias públicas a colonias

Dos Audiencias Públicas presidió la alcaldesa Nataly García Díaz, como parte de su compromiso de estar cerca de la gente y atender de manera directa las necesidades de la comunidad.

Durante las audiencias, la primera en el Barrio del Terrón y la segunda en el sector centro, la alcaldesa encabezó las acciones en las que las vecinas y vecinos pudieron resolver dudas, recibir atención personalizada y aprovechar los servicios ofrecidos por las distintas dependencias municipales y estatales, destacando la importancia de escuchar de primera mano las inquietudes de la ciudadanía, fortaleciendo así el vínculo entre el gobierno y la comunidad.

Como parte de las actividades de acercamiento y convivencia con los vecinos, se realizó un bingo de despensas, una iniciativa que busca apoyar la economía familiar de las personas asistentes, quienes expresaron su agradecimiento por este gesto de apoyo.

Durante esta jornada, se hizo entrega de leche NAN y Nido como parte del apoyo a las familias, y se contó con el apoyo del DIF Díaz Ordaz para la prueba de glucosa, presión arterial, entrega de pañales y el registro para recibir aparatos funcionales.

"Estamos trabajando para acercar los beneficios del gobierno a cada colonia y comunidad de Díaz Ordaz. Mi compromiso es con todas las familias, porque sé que juntos podemos construir un mejor futuro para nuestro municipio, Pongámonos a chambear", -expresó la alcaldesa.

El gobierno municipal 2024-2027 que preside Nataly García Díaz, continúa implementando acciones que priorizan el bienestar de las familias Díazordacenses, asegurando que cada sector reciba la atención y el respaldo necesarios.