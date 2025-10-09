Aprueba cabildo a Invasores para festejos de D.O.

La alcaldesa Nataly García Díaz presidió esta mañana la XXII Sesión Ordinaria de Cabildo, donde se aprobó por unanimidad la contratación de los grupos musicales Los Invasores de Nuevo León y Mister Chivo para la animación de los festejos del 58 aniversario de la Emancipación Política de San Miguel.

"Buscamos ofrecer espectáculos de calidad, impulsar el turismo y fortalecer la economía local, para que nuestras familias disfruten plenamente de estas celebraciones", expresó García Díaz. Agregó que se busca que San Miguel siga destacando en la región por sus fiestas tradicionales, atrayendo visitantes de Reynosa, el Valle de Texas y la Frontera Grande de Tamaulipas. Reiteró el compromiso de seguir trabajando unidos por la transformación de nuestro municipio y por el bienestar de todos.