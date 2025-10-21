Avanza la pavimentación

Avanza la pavimentaciónEl Gobierno Municipal 2024-2027 impulsa cambios en Prado Sur con trabajos de encalichamiento en la calle Angélicas
En la colonia Prado Sur, ya se siente el cambio gracias a las acciones emprendidas por el Gobierno Municipal 2024-2027 que encabeza la Alcaldesa Nataly García Díaz, con la realización de trabajos de encalichamiento sobre toda la calle Angélicas, desde Arrayanes hasta Palmeras.
Estas labores forman parte del compromiso de la administración municipal por mejorar la infraestructura vial y garantizar mejores condiciones de acceso a las familias de esta zona.
Con estos trabajos, se facilita el tránsito vehicular y peatonal, brindando mayor comodidad, seguridad y bienestar a quienes habitan en la colonia Prado Sur.
El Gobierno Municipal de Díaz Ordaz continúa trabajando con paso firme, fortaleciendo la infraestructura de cada sector y reafirmando su compromiso con el desarrollo y la calidad de vida de todos los ciudadanos.