Avanza la pavimentación

En la colonia Prado Sur, ya se siente el cambio gracias a las acciones emprendidas por el Gobierno Municipal 2024-2027 que encabeza la Alcaldesa Nataly García Díaz, con la realización de trabajos de encalichamiento sobre toda la calle Angélicas, desde Arrayanes hasta Palmeras.

Estas labores forman parte del compromiso de la administración municipal por mejorar la infraestructura vial y garantizar mejores condiciones de acceso a las familias de esta zona.

Con estos trabajos, se facilita el tránsito vehicular y peatonal, brindando mayor comodidad, seguridad y bienestar a quienes habitan en la colonia Prado Sur.