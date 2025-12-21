Celebran 75 aniversario del Chalán

La alcaldesa Nataly García Díaz, recibió la mañana de este viernes a las autoridades de la Ciudad de Sullivan, Texas, para celebrar como ciudades hermanas el 75 aniversario del Chalán, medio de transporte único en su tipo que une dos países.

La alcaldesa, recibió a las autoridades del vecino país a bordo del Chalán adornado con arreglos florales simulando una trajinera tradicional, donde además del saludo intercambiaron presentes de bienvenida.

"El Chalán, es un icono de nuestra historia, y hoy en este importante momento, recordamos a quienes iniciaron las actividades y a quienes hoy continúan trabajando para que este "Ferry", siga transportando a residentes de ambos lados de la frontera. El Chalán, es orgullo de nuestro municipio, y con este acto refrendamos el compromiso de trabajar de manera conjunta por el fortalecimiento de nuestras respectivas ciudades, siempre promoviendo la amistad y la buena relación" –expresó en su mensaje la alcaldesa-.

¿Qué simboliza el Chalán para las comunidades fronterizas?

Por su parte, la Mayor de Sullivan Silvia Castillo, expresó un agradecimiento a Nataly García Díaz, destacando que esta ceremonia es un símbolo de unidad que fortalece los lazos culturales, un intercambio de tradiciones y amistad que reafirman el compromiso y respeto de ciudades hermanas. El Rio Bravo no nos divide, al contrario, une nuestros lazos de colaboración y la amistad duradera de nuestras comunidades.

García Díaz, agradeció de manera muy especial el acompañamiento de la Mayor de Sullivan Silvia Castillo, en quien tenemos una gran aliada, también agradeció la presencia de los invitados especiales, el Cónsul de México en Mc Allen Texas, Lic. Jesús Alejandro Cano Sánchez, Ever Villarreal Comisionado del Distrito del Precinto 3, Sergio Muñoz Jr, Representante del estado de Texas, distrito 36, el Coronel Fidel Hernández en representación del comandante del 25 regimiento con sede en Ciudad Mier, el TC. Fernando Meneses Martínez segundo comandante del 12avo Batallón de la GN, el Coronel José Luis Nolasco Titular de la Aduana de Camargo.

Detalles sobre la ceremonia del 75 aniversario del Chalán

También hizo un agradecimiento para la familia Garza, concesionarios del Chalán, así como a los supervisores escolares Francisca Guadalupe Vega y Francisco Sánchez Ruiz, integrantes del H. Cabildo y a todos los que hicieron posible este histórico evento en el que tuvo una participación especial la Casa de Cultura.