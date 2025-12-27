Fallece capibara que recién había llegado al Zoológico Tamatán

La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas informó el fallecimiento de uno de los capibaras que habían sido incorporados recientemente al Zoológico de Tamatán en Ciudad Victoria.

El ejemplar macho (Hydrochoerus hydrochaeris), presentó complicaciones derivadas de su proceso de adaptación al nuevo entorno, registrando un alto nivel de estrés asociado al cambio de hábitat. Esta condición fue evaluada y confirmada por el médico veterinario responsable, quien determinó que dicha situación influyó de manera determinante en su deceso.

La Comisión reiteró su compromiso con el bienestar animal y subrayó que se aplican protocolos técnicos especializados para el manejo y resguardo de la fauna bajo su cuidado, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para cada especie.

El comunicado fue firmado por el vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Eduardo Rocha Orozco.