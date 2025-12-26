Tamaulipas

Capibaras llegan al Zoológico Tamatán en Ciudad Victoria

La pareja ya puede ser admirada por los visitantes y pronto podrán ponerles un nombre.
  • Por: El Mañana Staff
  • 26 / Diciembre / 2025 - 04:38 p.m.
  • COMPARTIR
Capibaras llegan al Zoológico Tamatán en Ciudad Victoria

El Zoológico Tamatán tiene nuevos inquilinos: se trata de una pareja de capibaras y ya puede admirarse en las instalaciones del recinto ubicado en Ciudad Victoria. Además, se dio a conocer que se les están buscando nombre y muy pronto se dará a conocer una dinámica especial para participar.

La pareja de capibaras, llega procedentes de Nuevo León para unirse a la gran familia Tamatán, señaló Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT).

Capibaras llegan al Zoológico Tamatán en Ciudad Victoria

Los capibaras, cuyo nombre científico es Hydrochoerus hydrochaeris (el roedor más grande del mundo). Estos ejemplares, conocidos por su ternura y popularidad en redes sociales, han sido recibidos en un hábitat especialmente acondicionado para garantizar su bienestar.

"Pronto daremos a conocer los pormenores de la dinámica para que participen; además, vienen acompañados de una hermosa sorpresa más", señaló el funcionario estatal.

EL MAÑANA RECOMIENDA