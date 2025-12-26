Capibaras llegan al Zoológico Tamatán en Ciudad Victoria

El Zoológico Tamatán tiene nuevos inquilinos: se trata de una pareja de capibaras y ya puede admirarse en las instalaciones del recinto ubicado en Ciudad Victoria. Además, se dio a conocer que se les están buscando nombre y muy pronto se dará a conocer una dinámica especial para participar.

La pareja de capibaras, llega procedentes de Nuevo León para unirse a la gran familia Tamatán, señaló Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT).

Los capibaras, cuyo nombre científico es Hydrochoerus hydrochaeris (el roedor más grande del mundo). Estos ejemplares, conocidos por su ternura y popularidad en redes sociales, han sido recibidos en un hábitat especialmente acondicionado para garantizar su bienestar.

"Pronto daremos a conocer los pormenores de la dinámica para que participen; además, vienen acompañados de una hermosa sorpresa más", señaló el funcionario estatal.