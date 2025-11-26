Podrían girar arrestos por toma de carreteras

El titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesesp), Willy Zúñiga Castillo, informó que será la Fiscalía General de la República (FGR) quien determine si se liberan nuevas órdenes de aprehensión relacionadas con los bloqueos carreteros registrados en al menos cinco puntos de Tamaulipas.

Zúñiga Castillo confirmó que la Guardia Estatal mantiene despliegues en los municipios de Altamira, San Fernando, Reynosa, Matamoros y Gustavo Díaz Ordaz, donde se reportaron cierres totales y parciales a la circulación, desde el pasado lunes.

Recordó que las investigaciones por obstrucción de vías federales son atendidas por la FGR, pues se trata de un delito que compete a lo federal: "Sí, sí son de competencia federal algunos de los hechos, hasta ahorita ha sido de competencia federal y en ese contexto ha sido la actuación".

Cabe recordar que en julio pasado Guillermo Aguilar Flores fue detenido por bloquear la Carretera Federal 101 y el Puentr Inernacional Reynosa-Pharr para que el Gobierno de México cumpliara con los compromisos adquiridos con los productores de sorgo.

Bajo ese contexto, el funcionario señaló que algunos tramos se mantienen sin paso, mientras que otros permanecían con flujo vehicular intermitentes.

"Hay circulación parcial en algunos puntos, sí está cerrado en totalidad, pero sí hay cierres parciales; hay algunos momentos que permiten el flujo carretero. Esperemos en las próximas horas ya se libere con normalidad", afirmó.

Aseguró que la dependencia mantiene un monitoreo constante de los cinco puntos bloqueados por los productores, a fin de informar a la población que tiene la necesidad de viajar a la zona centro, sur o norte de Tamaulipas. Asimismo, detalló que en las brechas se mantiene la presencia de la Guardia Estatal para las personas que las utilizan como vías alternas.