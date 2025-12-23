Carro vuelca en la carretera Victoria-Monterrey

Un carro tuvo una volcadura en la carretera Victoria-Monterrey. El hallazgo de la unidad se hizo durante la mañana de este martes por elementos de la Guardia Estatal quienes realizaban recorridos de seguridad y vigilancia.

De acuerdo con el parte, al circular sobre la Carretera Federal 85 Victoria-Monterrey, el personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero comisionado a la Estación Segura Hidalgo visualizó un vehículo volcado.

La unidad se encontraba sobre la maleza a la altura del kilómetro 71 en el sentido de sur a norte. Hasta el momento no se tiene conocimiento de personas lesionadas.