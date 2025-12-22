Vuelca tráiler cargado con fresas en carretera Rumbo Nuevo

Un tractocamión cargado de fresas provenientes de Michoacán con rumbo a Reynosa tuvo una volcadura en la carretera Rumbo Nuevo de Tamaulipas durante la mañana de este lunes.

De acuerdo con el parte, el accidente se produjo en el tramo Tula-Victoria de la Carretera Estatal 126 Rumbo Nuevo, cerca de la caseta en construcción.

El conductor explicó que la volcadura se suscitó tras ejecutar una maniobra para evitar impactarse con un tractocamión doble remolque que invadió su carril para rebasar a otro vehículo mientras trasladaba las fresas desde Zamora, Michoacán con destino a Reynosa, Tamaulipas.

Personal de la Dirección de Tránsito Estatal, acudieron como primeros respondientes. El área fue acordonada mientras que realizaron las maniobras tras el percance.