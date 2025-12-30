Camión que transportaba alimentos para mascotas volcó en la Ocampo-Tula

Un camión que transportaba alimento para perros y gatos tuvo una volcadura en la carretera Ocampo–Tula en Tamaulipas. Por fortuna, el conductor de la pesada unidad no resultó lesionado, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Fue el personal de Tránsito Estatal quien atendió el reporte de la volcadura del tractocamión Kenworth, acoplado a un semirremolque. La unidad volcó en el kilómetro 33 de la carretera Ocampo–Tula; el operador del vehículo manifestó no requerir atención médica.

Asimismo, acudió personal de Protección Civil del municipio de Ocampo, a bordo de una ambulancia estatal, así como personal de Grúas Villanueva para las maniobras correspondientes.