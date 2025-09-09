Vuelca camión de SEDENA que trasladaba reos en Victoria; al menos 15 lesionados

Vuelca camión de SEDENA que trasladaba reos en Victoria; al menos 15 lesionadosEl accidente ocurrió en la salida a la carretera Soto la Marina; el choque con una camioneta provocó la volcadura de la unidad militar que trasladaba internos al Cedes.
Ciudad Victoria, Tam.-
Un camión tipo 'Rihno' de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) volcó la mañana de este martes en la salida a la carretera Soto la Marina, luego de que una camioneta particular presuntamente invadiera el carril e impactara a la unidad militar.
De acuerdo con información extraoficial, en el percance resultaron lesionadas al menos 15 personas, entre ellas elementos castrenses y reos que eran trasladados al Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de la capital del estado.
Tras el accidente se desplegó un fuerte operativo en el que participaron personal de la SEDENA, la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Fiscalía General de la República, así como cuerpos de auxilio de la Cruz Roja, el CRUM y elementos de Tránsito municipal, quienes cerraron la circulación para atender a los heridos y garantizar la seguridad del traslado, evitando además la posible fuga de los internos.