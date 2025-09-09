Vuelca camión de SEDENA que trasladaba reos en Victoria; al menos 15 lesionados

Ciudad Victoria, Tam.-

Un camión tipo 'Rihno' de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) volcó la mañana de este martes en la salida a la carretera Soto la Marina, luego de que una camioneta particular presuntamente invadiera el carril e impactara a la unidad militar.

De acuerdo con información extraoficial, en el percance resultaron lesionadas al menos 15 personas , entre ellas elementos castrenses y reos que eran trasladados al Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de la capital del estado.