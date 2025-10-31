Vuelca camión con soya en Tamaulipas; alertan que no es apta para consumo

Durante las primeras horas de este viernes, un camión que transportaba soya sufrió una volcadura en la carretera Juan Capitán-El Chihue a la altura del km 33+500. Aunque no hubo lesionados, las autoridades emiten la recomendación a la población de no consumir el grano ya que contiene fertilizantes y otros componentes que pueden ser dañinos para la salud.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que un tractocamión con semirremolque, tipo jaula, tuvo una volcadura en la carretera Juan Capitán-El Chihue, por lo que la circulación tuvo que ser cerrada para realizar el retiro de la carga que llevaba y la pesada unidad.

Alerta para población

Por su parte, el gobierno municipal de Jaumave informó que la soya transportada en el camión no es apta para el consumo humano ni animal, ya que contiene fertilizantes y otros componentes que pueden ser dañinos para la salud. "Se pide a la ciudadanía no recoger ni consumir el material derramado. Agradecemos su comprensión y colaboración para evitar riesgos a la salud".