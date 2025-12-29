Camión cargado de brócoli vuelca en la carretera Tula-Victoria

Un camión cargado con brócoli tuvo una volcadura la mañana de este lunes en la Carretera Federal 101 Tula-Victoria, reportó la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

De acuerdo con el parte, elementos de la Guardia Estatal, de Apoyo Carretero comisionado a la Estación Segura Jaumave, hacían un recorrido de seguridad y vigilancia sobre la Carretera Federal 101 Tula-Victoria cuando atendieron una volcadura suscitada en el kilómetro 100.

La unidad se encontraba cargada de brócoli cuando se volcó a la altura del ejido Monte Redondo, ubicado en el municipio de Jaumave.

Las autoridades están realizando las investigaciones pertinentes para determinar las causas del accidente y asegurar la seguridad en la zona.