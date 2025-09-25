Tamaulipas, epicentro desarrollo de vivienda

Tamaulipas es el estado con más proyectos de desarrollo de vivienda en el país, destacó el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, al supervisar este miércoles, junto al gobernador Américo Villarreal Anaya, el avance del programa de Vivienda para el Bienestar que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual comprende la construcción de 1,419 casas nuevas en tres fraccionamientos de esta capital.

En Ciudad Victoria se construyen 935 viviendas en el fraccionamiento Todos por Tamaulipas, 98 en el fraccionamiento San Felipe y 386 en el fraccionamiento Las Águilas. Todas estas, destinadas a las y los derechohabientes del Infonavit que ganan entre uno y dos salarios mínimos; cuentan con todos los servicios públicos y áreas de esparcimiento, lo que garantiza el desarrollo integral de los nuevos asentamientos.



