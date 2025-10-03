Comparte rector logros y proyectos con estudiantes

Al encabezar un recorrido en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV), el rector Dámaso Anaya Alvarado se reunió con estudiantes, docentes y personal directivo para informar sobre los logros más recientes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), así como compartir ideas y propuestas que fortalezcan el desarrollo de la institución y de la comunidad universitaria.

Durante la visita, que se llevó a cabo en el marco de la jornada 'Un día con tu rector', Dámaso Anaya fue recibido por el director del plantel, Edy Izaguirre Treviño, y titulares de las diferentes áreas y coordinaciones de carrera, destacándose el compromiso de reforzar el proyecto institucional de la UAT, seguir creciendo y generar mayores oportunidades para la juventud estudiantil.

Reafirmando su propósito de conocer de cerca las necesidades, proyectos y logros de la comunidad universitaria, el rector constató los avances de las licenciaturas de Derecho, Ciencias de la Comunicación, Negocios Internacionales y Turismo, así como de los posgrados y de la investigación que impulsa la Facultad.

Asimismo, expuso los logros de la UAT en materia académica, científica y de vinculación, señalando que se han abierto oportunidades para que los universitarios participen en los proyectos con el Gobierno del Estado, que son esenciales para el desarrollo regional de Tamaulipas.