Comparte rector logros y proyectos con estudiantes

Comparte rector logros y proyectos con estudiantesDámaso Anaya fue recibido por el director del plantel, Edy Izaguirre Treviño, y titulares de las diferentes áreas
Al encabezar un recorrido en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV), el rector Dámaso Anaya Alvarado se reunió con estudiantes, docentes y personal directivo para informar sobre los logros más recientes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), así como compartir ideas y propuestas que fortalezcan el desarrollo de la institución y de la comunidad universitaria.
Durante la visita, que se llevó a cabo en el marco de la jornada 'Un día con tu rector', Dámaso Anaya fue recibido por el director del plantel, Edy Izaguirre Treviño, y titulares de las diferentes áreas y coordinaciones de carrera, destacándose el compromiso de reforzar el proyecto institucional de la UAT, seguir creciendo y generar mayores oportunidades para la juventud estudiantil.
Reafirmando su propósito de conocer de cerca las necesidades, proyectos y logros de la comunidad universitaria, el rector constató los avances de las licenciaturas de Derecho, Ciencias de la Comunicación, Negocios Internacionales y Turismo, así como de los posgrados y de la investigación que impulsa la Facultad.
Asimismo, expuso los logros de la UAT en materia académica, científica y de vinculación, señalando que se han abierto oportunidades para que los universitarios participen en los proyectos con el Gobierno del Estado, que son esenciales para el desarrollo regional de Tamaulipas.
Entre los proyectos presentados al rector, se expuso el convenio que se plantea con la Universidad Nacional Autónoma de México en materia académica y científica; también se dio a conocer la vinculación con universidades de España y Colombia; y la organización del Congreso Internacional de Turismo y Gastronomía Rural AMESTUR 2026, que se realizará del 7 al 8 de mayo, en Ciudad Victoria.