Afinan detalles de la visita de Sheinbaum a Tamaulipas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizará este fin de semana una gira de trabajo por Tamaulipas, con una agenda que de manera tentativa contempla actividades en Tampico, Reynosa y Nuevo Laredo, donde se prevé la inauguración de diversas obras federales.

Lo anterior lo confirmó el presidente del Consejo Estatal de Morena en Tamaulipas, Rómulo Pérez Sánchez, quien señaló que la visita se encuentra en fase de coordinación, debido a ajustes de última hora en la agenda presidencial.

"Estamos muy contentos porque la Presidenta de la República ya ha venido varias veces a Tamaulipas y este fin de semana la estamos esperando", expresó, al destacar la frecuencia con la que Sheinbaum ha incluido al estado en sus recorridos nacionales.

La visita de la presidenta a Tamaulipas forma parte de la gira por los estados de Puebla y Veracruz.

El dirigente partidista explicó que, aunque la agenda aún es tentativa, la gira contempla la inauguración de obras en distintos municipios.

"Es una gira en la cual, tentativamente, estaría en Tampico, Reynosa y Nuevo Laredo; estamos todavía coordinándonos, pero viene a inaugurar varias obras", señaló. Pérez Sánchez resaltó el ambiente de entusiasmo social que ha generado el anuncio de la visita presidencial, al indicar que existe un interés creciente de la ciudadanía por acudir a los eventos públicos.

En el plano político, consideró que la gira también representa un mensaje de respaldo al gobierno estatal encabezado por Américo Villarreal Anaya, al reconocer los avances registrados en distintas áreas durante la actual administración.

, como es en seguridad, finanzas, obra pública y combate a la pobreza.

"Sin duda es un respaldo al gobernador Américo Villarreal, a su gran trabajo y al trabajo de todo el equipo que ha estado incidiendo en bajar los niveles de inseguridad y en tener mayores índices de bienestar", afirmó, al señalar que existen "un abanico de condiciones que se han ido mejorando durante el gobierno del doctor Américo".

El presidente del Consejo Estatal de Morena subrayó que la presencia de la presidenta en Tamaulipas respalda la inversión a los programas sociales, que han permitido reducir el índice de pobreza y pobreza extrema.

"Tamaulipas tiene muchos apoyos por parte de los programas federales; prácticamente, de puros apoyos federales te llega un año más de gobierno, de presupuesto gubernamental", expuso.

En ese sentido, explicó que, si bien el presupuesto federal se distribuye en periodos sexenales, el volumen de apoyos sociales adicionales equivale, en términos prácticos, a un año más de presupuesto para la entidad.

"El número de apoyos que llegan a Tamaulipas correspondería a un año más, y eso la gente lo sabe y está muy contenta", sostuvo.

Detalló que estos recursos se reflejan en la atención a personas con discapacidad, en becas para estudiantes y en una amplia gama de programas sociales que buscan reducir brechas de desigualdad.

"Son atendidas personas que quieren estudiar a través de una beca y, en fin, el sinfín de programas federales que atienden a la ciudadanía para que exista un piso parejo", puntualizó.



