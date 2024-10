Alistan virgen monumental en ´El Chorrito´

Ciudad Victoria, Tam.

Con el propósito de impulsar el turismo religioso y detonar el desarrollo económico de la región y en el municipio de Hidalgo, el Gobierno del Estado colocará una estructura monumental de más de 30 metros con la imagen de la "Virgen de El Chorrito", la cual se ubicará en lo alto del cerro, cerca de la icónica cascada del santuario religioso y que, de acuerdo a los planos presentados al gobernador Américo Villarreal Anaya, contará también con plazoleta, mirador e iluminación para resaltar la obra artística.

A fin de conocer el avance de los trabajos a cargo de la escultora Elizabeth Pesquera Caballero, el gobernador Américo Villarreal Anaya realizó una visita al taller que se localiza dentro del parque industrial de esta capital, en donde recibió una amplia explicación sobre los detalles de la estructura metálica con la imagen monumental de la virgen, la cual se convertirá en la más grande de México, enclavada en una explanada de una hectárea, a la entrada del ejido El Chorro, municipio de Hidalgo.

En el encuentro entre la escultora y el gobernador, también participó el director general del Itavu, Manuel Treviño Cantú, quien dio a conocer que se contempla la construcción de una plazoleta con mirador, zona comercial y varios elementos más e iluminación, que vendrán a redondear el proyecto para que haga lucir en todo su esplendor la escultura y que permitirán consolidar a El Chorrito como el centro religioso más importante del noreste de México, contribuyendo a reactivar el turismo y la economía regional.

En su diálogo con la escultora, el gobernador Américo Villarreal destacó la importancia de que esta obra esté a cargo de artistas tamaulipecos e incluso cuente con la participación de alumnos del Itace.

Asimismo recordó que fue el exgobernador Américo Villarreal Guerra quien durante su administración se preocupó por impulsar el desarrollo de El Chorrito como centro religioso y punto de encuentro para innumerables peregrinaciones y procesiones, incluso de otros estados.

ESTE PROYECTO ES PARA MÍ UN MILAGRO": ESCULTORA

La escultora Elizabeth Pesquera Caballero recuerda que hace poco tiempo pasaba por momentos difíciles, enviudó, luego fue sometida a una cirugía y tenía problemas para volver a caminar. Una noche encontró un libro de oraciones y rezó a la virgen; su dolor disminuyó, pero lo mejor fue que al día siguiente fue llamada para encabezar el magno proyecto que hoy avanza a paso firme con todo el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya.

"En lo personal, este proyecto es para mí un milagro", dice Elizabeth Pesquera, maestra escultura, artista plástica y autora de obras reconocidas en Ciudad Victoria, luego de exponer al gobernador Américo Villarreal el avance del proyecto.

"Tuve una serie de dificultades, enviudé, luego me enfermé, tuve una cirugía muy fuerte de columna vertebral; estaba batallando mucho con volver a caminar. Un día en la desesperación me encontré en cama y me encontré un librito y empecé a rezarle a la virgen y, pues sí, se me pasó un poco el dolor, pero al día siguiente me llamaron porque querían que participara, precisamente, en el proyecto de la virgen a la que estaba adorando la noche anterior; entonces, para mí es un milagro", relata.

Al frente de un gran grupo en el que participan más de 50 colaboradores, la artista plástica confía en que su nueva escultura contribuirá a elevar la fe y dará a la población vitalidad y mucha vida a la región.

Por su parte, la directora del proyecto, María Fernanda Saiz, explica los detalles técnicos de la obra monumental: "No hay una sola pieza igual, toda está hecha a mano, cada una de ellas es distinta, algunas llevan dobleces, otras no; es decir, es un trabajo completamente manual, es única cada pieza y después estos patrones se trasladan a las hojas de acero, se dibuja este patrón y después se corta con una cortadora de plasma".

"Los acabados que tiene los irá definiendo la artista conforme los vaya valorando, pues todo el proceso va de la mano de una concepción que es muy importante, que es la de la libertad artística", comenta.

María Fernanda explica que al final la idea es que la cara de la virgen tenga una expresión dulce, amorosa y sus manos también tienen que ser muy expresivas, y revela que, aunque inicialmente la escultura podría alcanzar los 30 metros hasta su cúspide, la altura podría excederse, dependiendo del ángulo en que se coloque el halo de la virgen.

A cargo de los trabajos en territorio, el ingeniero Luis González Cruz explica que desde hace tres semanas ya trabajan en las excavaciones y en la cimentación de la estructura que soportará la escultura.