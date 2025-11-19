Vinculan a agente del Ministerio Público por perder un indicio en investigación

Un elemento del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas fue vinculado a proceso por cometer un error durante la investigación de un delito.

La Fiscalía Especializada en Asuntos Internos (FEAI) obtuvo la vinculación a proceso de Gerardo N, por el delito de Desempeño de Funciones en Procuración de Justicia, en su modalidad de perder un indicio relacionado con un hecho delictivo.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con la autoridad, un juez de Control determinó iniciar proceso penal en su contra tras analizar los datos de prueba que señalan su probable responsabilidad en hechos ocurridos los días 31 de octubre y 7 de noviembre de 2019, cuando Gerardo N se desempeñaba como Agente del Ministerio Público en Ciudad Victoria.

La Fiscalía de Justicia destacó que este tipo de acciones refuerzan el compromiso institucional con la legalidad, disciplina y honorabilidad de las y los servidores públicos, garantizando que cualquier conducta ilícita sea investigada y sancionada conforme a derecho.

La vinculación a proceso de Gerardo N es un ejemplo de la acción de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos para mantener la integridad en las funciones de procuración de justicia. Las autoridades enfatizan que este tipo de medidas son necesarias para asegurar la confianza del público en el sistema judicial.

Este caso podría tener repercusiones en la percepción pública sobre la Fiscalía General de Justicia en Tamaulipas, así como en la carrera profesional de Gerardo N. La vinculación a proceso es un recordatorio de que los errores en la investigación pueden tener consecuencias legales significativas.