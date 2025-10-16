Vinculan a proceso a hombre por transporte ilegal de hidrocarburo en Tamaulipas

Un hombre fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad del delito de transporte ilícito de hidrocarburo, ocurrido en el municipio de Jaumave, Tamaulipas. Miguel "C" fue detenido en Nuevo León y trasladado a Ciudad Victoria, aunque por su edad y estado de salud estará en resguardo domiciliario bajo vigilancia.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se obtuvo, de un juez de Control, la vinculación a proceso contra Miguel "C", por su probable participación, mediante una empresa de su propiedad, en el traslado de 48 mil litros de petróleo crudo en el municipio de Jaumave ocurrido en diciembre de 2024.

Elementos de la Agencia de Investigación criminal (AIC) adscritos a la Unidad de Operaciones de alto impacto de la Policía Federal Ministerial y de la Secretaría de Marina Armada de México, cumplimentaron una orden de aprehensión y detuvieron al hombre en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León para posteriormente, trasladarlo a Ciudad Victoria, Tamaulipas y ponerlo a disposición de la autoridad local.

Tras la audiencia inicial, el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Victoria dictó auto de vinculación a proceso contra Miguel "C". Debido a la edad avanzada del imputado y a su estado de salud, se le impuso como medida cautelar el resguardo domiciliario en Nuevo León, bajo vigilancia de la Guardia Nacional y se fijó un plazo de tres meses de investigación complementaria.