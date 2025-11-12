Agente del Ministerio Público de Tamaulipas enfrenta cargos

Un agente del Ministerio Público fue vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones, ya que ejercitó acción penal cuando no procedía querella, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Indicó que, derivado de los trabajos de investigación realizados por la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, se obtuvo la vinculación a proceso de Erick "N", agente del Ministerio Público, por el delito en el Desempeño de Funciones en Procuración de Justicia.

Un juez de Control emitió la resolución correspondiente, tras valorar los datos de prueba que acreditan la probable responsabilidad del imputado en los hechos registrados el 31 de marzo de 2024, en el municipio de Tula.

La Fiscalía General de Justicia ha tomado medidas para asegurar que se respeten los procedimientos legales y se investiguen posibles irregularidades en el ejercicio de funciones de sus agentes. La vinculación a proceso de Erick "N" es un paso importante para mantener la integridad de la institución.