Se integra Victoria al "Viernes muy Mexicano"

El alcalde Eduardo Gattás Báez anunció la incorporación de Victoria a la estrategia nacional "Viernes muy Mexicano", iniciativa impulsada por la CONCANACO y el Gobierno Federal que fomenta el consumo local y la identidad nacional.

El alcalde victorense participó junto al presidente de CANACO Victoria Federico González Sánchez y la Subsecretaría de la pequeña y mediana empresa de la Secretaría de Economía Estatal Mariana Álvarez Quero en el lanzamiento de esta estrategia nacional que invita a consumir lo nuestro.