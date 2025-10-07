Celebra Victoria 275 años de su fundación

Al conmemorar el 275 aniversario de fundación de la Villa de Santa María de Aguayo, hoy Victoria, el presidente municipal Eduardo Gattás Báez afirmó que la Capital y Corazón de Tamaulipas está de pie y más fuerte que nunca de la mano del gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya.

En sesión solemne de Cabildo, reseñó en su mensaje que Victoria ha sido testigo, protagonista y cimiento de los momentos más trascendentales del Estado, por lo que como autoridad municipal refrendó su compromiso, y convocó a los victorenses a seguir trabajando juntos en fortalecer ese legado.

"Celebramos 275 años de orgullo, de identidad y de pertenencia, una Capital que late, que crece y que inspira en un estado que mira hacia delante, de la mano de nuestro Gobernador Américo Villarreal Anaya", dijo Gattás Báez ante representantes de sectores y organizaciones de la sociedad civil.

Como parte de la festividad, en compañía de su esposa Lucy de Gattás, entregó reconocimiento a las empresarias Alicia Gómez Terrazas, Maricarmen Moncada, Patricia Cantú, Martha Falcone, Patricia Manautou, Lourdes de León y Sofía Rincón Vanoye, por su dedicación, trabajo y talento aportado en la transformación de la vida de Victoria.