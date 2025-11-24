Suma Victoria más de 15 mil m2 rehabilitados

Al cierre de la quinta semana del Plan Emergente de Bacheo, el gobierno de Victoria superó los 15 mil metros cuadrados de pavimento rehabilitado en calles y avenidas de la ciudad donde, se prevé, incrementó de tráfico vehicular y peatonal por el pago de aguinaldos.

¿Qué acciones se están tomando en Victoria?

Por la actividad que se derive, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, dispuso intensificar la labor esta semana con el despliegue de cuadrillas de bacheo en la zona centro de la ciudad, iniciando con trabajos de reparación de pavimento dañado por lluvias y constantes movilidad en la calle Abasolo, entre Hermanos Vázquez y Cristóbal Colón.

Con apoyo de empresas particulares, se atendieron reportes ciudadanos en la avenida Águila Azteca, entre Pajaritos y de la Independencia de la colonia Barrio de Pajaritos; calle Andes del fraccionamiento Las Américas, y calle Paseo de Los Olivos del fraccionamiento del mismo nombre.

¿Cuáles son los resultados del programa de bacheo?

El programa semanal concluyó en la calle Hermano Francisco de Alba de Privada La Salle; salida a Mante y frente a la colonia Lomas de Guadalupe; y acceso de Privadas San Gabriel dónde a partir de este lunes se continuará en el entorno de los mismos asentamientos urbanos.