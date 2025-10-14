Repara municipio calles afectadas por las lluvias

Con el despliegue de cuatro cuadrillas, el gobierno de Victoria reforzó este lunes el programa emergente de bacheo en diferentes sectores de la ciudad para reparar la carpeta asfáltica dañada por la intensa lluvia registrada la semana pasada.

Eusebio Alfaro Reyna, secretario de Obras Públicas del Municipio, informó que por instrucción del alcalde Eduardo Gattás Báez se inició con la aplicación de mil 500 metros cuadrados de carpeta para regular la circulación vehicular en vialidades primarias.

A temprana hora, se activaron los trabajos de bacheo en las avenidas Hombres Ilustres, José Sulaimán Chagnón y calle UAT, Zeferino Fajardo a libramiento Naciones Unidas, boulevard Emilio Portes Gil y calle Olivia Ramírez, del 10 hasta el 21.