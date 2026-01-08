Ilumina municipio el centro de Victoria

Ilumina municipio el centro de VictoriaCon la instalación de 36 luminarias LED que mejora la movilidad de la ciudad
Con el cambio de 36 luminarias, el gobierno de Victoria reforzó la visibilidad nocturna y seguridad de comerciantes, transuentes, ciclistas y automovilistas en un sector del primer cuadro de la ciudad.
¿Cómo impacta el cambio de luminarias en la seguridad?
En compañía de vecinos, el alcalde Victoria Lalo Gattás acudió a la calle Cero Hidalgo para encender el circuito rehabilitado que comprende hasta el 7 Hidalgo y del 7 Juárez al Cero de la misma calle; acción con la que da respuesta a la petición de años de los habitantes.
"Este año, vamos ampliar el programa iluminando Victoria a calles, parques de convivencia, zonas comerciales, escuelas de más colonias y sectores de la ciudad, porque una ciudad iluminada es más segura" dijo Gattás Báez.
Acciones del gobierno para mejorar la iluminación pública
Agregó, que con la instalación y sustitución de luminarias LED última generación se busca optimizar el gasto municipal, además de fortalecer la estrategia de seguridad para disminuir la incidencia delictiva en el entorno urbano y comunidades de la Capital del Estado.