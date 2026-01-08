Ilumina municipio el centro de Victoria

Con el cambio de 36 luminarias, el gobierno de Victoria reforzó la visibilidad nocturna y seguridad de comerciantes, transuentes, ciclistas y automovilistas en un sector del primer cuadro de la ciudad.

¿Cómo impacta el cambio de luminarias en la seguridad?

En compañía de vecinos, el alcalde Victoria Lalo Gattás acudió a la calle Cero Hidalgo para encender el circuito rehabilitado que comprende hasta el 7 Hidalgo y del 7 Juárez al Cero de la misma calle; acción con la que da respuesta a la petición de años de los habitantes.

"Este año, vamos ampliar el programa iluminando Victoria a calles, parques de convivencia, zonas comerciales, escuelas de más colonias y sectores de la ciudad, porque una ciudad iluminada es más segura" dijo Gattás Báez.

Acciones del gobierno para mejorar la iluminación pública

Agregó, que con la instalación y sustitución de luminarias LED última generación se busca optimizar el gasto municipal, además de fortalecer la estrategia de seguridad para disminuir la incidencia delictiva en el entorno urbano y comunidades de la Capital del Estado.