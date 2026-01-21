Prepara Victoria plan de obra pública 2026

El gobierno de Victoria, bajo la administración del alcalde Lalo Gattás, prepara el Plan Municipal de Obra Pública 2026 que incluye una inversión municipal y federal de 180 millones de pesos en 40 proyectos de vialidad, infraestructura urbana y social.

¿Qué proyectos incluye el Plan Municipal de Obra Pública 2026?

En reunión con los secretarios de Obras Públicas, Eusebio Alfaro Reyna, del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, y coordinador de Plan de Bacheo, Jorge Bello Méndez, encabezó la revisión de la propuesta de acciones que presentará a la comisión del Cabildo local.

Acciones de la autoridad para mejorar la infraestructura en Victoria

El Plan de Obra Pública 2026 para la Capital de Tamaulipas, contempla la rehabilitación de vialidades, acceso a colonias, mejora de red de agua potable, drenaje, alcantarillado, espacios educativos y cuartos dormitorio para familias en situación de marginación.