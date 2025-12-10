Preside alcalde Consejo de PC

Preside alcalde Consejo de PCSe tomó protesta a nuevos integrantes, se presentó informe del pronóstico de la temporada invernal
El alcalde de Victoria, Lalo Gattás, presidió la segunda sesión ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil, en la que tomó protesta a nuevos integrantes, se presentó informe del pronóstico de la temporada invernal y emitió recomendaciones a la población.
¿Qué acciones se tomarán ante la temporada invernal?
En la sala de cabildo, convocó a los nuevos integrantes sumarse a la coordinación de acciones de prevención, auxilio, recuperación, reconstrucción y mitigación de riesgos ante diversos escenarios de los fenómenos perturbadores que puedan afectar al municipio.
Detalles del pronóstico de la temporada invernal 2025-2026
Óscar Posadas, de CONAGUA Cuenca Golfo, presentó el pronóstico de la temporada invernal 2025-2026 en un análisis de lluvias, frentes fríos y almacenamientos de cuerpos de aguas; dijo que el pronóstico es de 48 frentes fríos y las lluvias se mantendrán arriba del promedio.
El Director de Protección Civil, Libio César Flores Rodríguez, compartió información de operativos de prevención, auxilio y autoprotección que serán difundidas en redes sociales, así como de vigilancia en la venta de pirotecnia y albergues temporales disponibles.
Nuevos integrantes del Consejo de Protección Civil
Además de áreas municipales, el Consejo de Protección Civil lo integran COMAPA, PEMEX, Cruz Roja, Protección Civil estatal, Jurisdicción Sanitaria y Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, CANACO, CMIC, CFE, Guardia Nacional, CREDE y la SEDENA.