Cierran Municipio ofertando empleo

La suma de esfuerzos entre Gobierno Municipal y sector empresarial generó al cierre del año una oferta de 100 fuentes de empleo más en el sector de la maquila y empresa distribuidora de víveres.

¿Qué fuentes de empleo se ofrecen en Victoria?

Durante la jornada de reclutamiento, el alcalde de Victoria, Lalo Gattás, refirmó el compromiso de promover en el 2026 la llegada de nuevas cadenas comerciales que generen fuentes de empleo más y mejor remuneradas.

En visita a los módulos de empleo instalados en la Presidencia Municipal, dialogó con las personas que asistieron a solicitar uno de los 100 puestos laborales que brindan la maquiladora Kemet y Distribuidora de Víveres.

Acciones del Gobierno Municipal para el empleo

El área de oportunidad de empleo que ofrecen es para operadores y cargadores, las cuales se pueden consultar en la red social oficial y bolsa de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo del Municipio.

Impacto del reclutamiento en la comunidad

Este esfuerzo conjunto busca no solo aumentar la oferta laboral, sino también mejorar la calidad de vida de los ciudadanos al ofrecer empleos más dignos y mejor remunerados.