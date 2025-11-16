Supervisan en Victoria seguridad en Buen Fin

Por instrucción del presidente municipal de Victoria, Eduardo Gattás Báez, el secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva, junto a mandos militares y de seguridad, realizó un recorrido de supervisión por la zona comercial de la ciudad para constatar la estrategia de vigilancia por el Buen Fin.

En el trayecto hasta el Centro de Mando instalado en la plaza Hidalgo, dialogaron con comerciantes y consumidores para percibir la confianza en el dispositivo de seguridad, en el que participan más de 300 elementos de la SEDENA, Marina, Armada de México, Guardia Nacional, Guardia Estatal, Protección Civil, Tránsito y Vialidad.

"El propósito del recorrido es inspeccionar que se cumpla con las disposiciones que se dieron en la Mesa de Seguridad Municipal y buscar tener saldo blanco en el Buen Fin. Es una estrategia en la que el alcalde agradece la colaboración del gobernador Américo Villarreal y la presidenta Claudia Sheinbaum para mantener la paz y tranquilidad" dijo Reséndez Silva.

En la supervisión participó Comandante del 77 Batallón, Francisco Arroyo Quintero, quién aseguró que "Victoria goza de tranquilidad" con el sistema integral de seguridad y vigilancia que se implementa en la ciudad en coordinación con las fuerzas de los tres órdenes de gobierno.