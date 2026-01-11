Comparten Lucy y Lalo Rosca de Reyes

Con la participación de 300 familias y el talento gastronómico de jóvenes alumnos de la Universidad Vizcaya Victoria, el alcalde de Victoria Lalo Gattás y su esposa Lucy de Gattás, presidenta del DIF Municipal, degustaron la Monumental Rosca de Reyes.

¿Cómo se celebró la Monumental Rosca de Reyes?

En compañía de la directora del plantel, Adriana Lizbeth Cerda Lerma, y presidentes de cámaras empresariales, compartieron el tradicional pan de la temporada entre sonrisas, abrazos y alegría de niños, jóvenes y adultos que se dieron cita en la explanada del Paseo Méndez.

"Esta monumental rosa de reyes es un pretexto para celebrar la unidad que nos hace fuerte como pueblo y preservar nuestras tradiciones" expresó Gattás Báez, con el agradecimiento a directivos y chefs de la Universidad Vizcaya de Las Américas Campus Victoria.

Detalles de la participación de la Universidad Vizcaya

A la celebración, se sumaron Federico González Sánchez, presidente de CANACO; Jorge Contreras Galván, presidente de CMIC; Diana Céspedes González, Titular de Relaciones Públicas del Municipio; Lorena Zapata Medina, Secretaría de Bienestar Social e integrantes del Cabildo local.