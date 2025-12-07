Inaugurarán Lalo y Lucy zona biker

Con apoyo del gobierno de Victoria, grupos de bikers celebrarán este sábado 6 de diciembre el Día del Motociclista con la inauguración de una zona biker, espacio seguro, ordenado y de identidad para la comunidad.

¿Qué actividades se llevarán a cabo en el Día del Motociclista?

El presidente municipal de Victoria Lalo Gattás y su esposa Lucy de Gattás, participarán en el corte del listón frente al Santuario de la Virgen del Caminero, donde se reunirán integrantes de clubes a la convivencia en vehículos de dos ruedas.