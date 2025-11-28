Anuncia el municipio Feria Navideña 2025

La Capital de Tamaulipas se prepara para vivir una navidad inolvidable, el alcalde Eduardo Gattás Báez y la presidenta del DIF Victoria, Sra. Lucy de Gattás, invitan a la ciudadanía a disfrutar en familia de la Feria Navideña Victoria 2025.

A partir del 28 de noviembre y hasta el 7 de diciembre, niños y adultos podrán disfrutar de juegos mecánicos completamente gratis y adquirir artículos navideños, consumir alimentos u otra degustación que emprendedores locales estarán ofertando en esta actividad al aire libre.

¿Cuáles son los detalles de la Feria Navideña?

Como lo había anunciado el alcalde Eduardo Gattás Báez, la Feria Navideña Victoria 2025 se instalará en calle Hidalgo 17 y 18, a un costado de la presidencia municipal, en un horario de 18:00 a 21:00 horas; un acceso fácil para la ciudadanía, en un ambiente familiar y diversión completamente gratis.

¿Qué actividades se ofrecerán en la feria?

Esta actividad que coordinan el Gobierno Municipal y el Sistema DIF Victoria marcará el inicio de las festividades decembrinas en la capital de Tamaulipas. Los asistentes podrán disfrutar de una variedad de actividades y productos que fomentan el espíritu navideño en la comunidad.